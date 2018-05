Als je beroemd bent, kan je al eens geld besteden aan speciale dingen: Beyoncé heeft een kerk gekocht (met een stevig prijskaartje)

Beyoncé heeft haar eigen kerk gekocht in de Amerikaanse plaats New Orleans. De Amerikaanse zangeres legde 850.000 dollar (721.500 euro) neer voor het gebouw, zo schrijft entertainmentwebsite TMZ.

De kerk is ruim honderd jaar oud, maar doet al een tijdje geen dienst meer als gebedshuis vanwege een gebrek aan leden. Mocht Beyoncé de kerk weer in oude glorie willen herstellen, dan kan ze in ieder geval al op één kerklid rekenen: haar zus Solange woont om de hoek van de kerk.

Een kerk van Beyoncé zal vast veel nieuwe leden aantrekken. Vorige maand hield een kerk in San Francisco een speciale Beyoncé-mis en daar kwamen al 900 mensen op af. Tijdens de dienst werd muziek van de zangeres gebruikt en gepreekt over de levensfilosofie van ‘Queen Bey’.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

De kerk in kwestie. Foto: Latter & Blum Realtors

Maagd Maria

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse zangeres extra aandacht besteed aan de christelijke kerk. Zo kondigde ze haar tweeling aan met een beeld vol verwijzingen naar de Maagd Maria. Op de allereerste foto van Sir en Rumi was ze in 2017 te zien in een sluier en een lange paarsblauwe stof. Op de achtergrond zagen we dezelfde bloemenpracht als in de foto waarmee ze haar zwangerschap aankondigde. Zo vormde de aankondiging en de bekendmaking als het ware een tweeluik.

Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 13 Jul 2017 om 10:10 (PDT)

Op 1 februari 2017 stuurde Queen B. een legendarische zwangerschapsaankondiging de wereld in. De iconische foto in toonde Beyoncés bolle buik, een lingeriesetje en een sluier. Die post heeft ondertussen al meer dan 11 miljoen likes gekregen.