Kate Middleton draagt jas voor de vierde keer en ontpopt zich tot recyclagekoningin

Kate Middleton maakte niet van de gelegenheid gebruik om een nieuwe outfit voor het huwelijk van haar schoonbroer te kopen. Integendeel zelfs. Ze maakte haar opwachting in een wollen jas van Alexander McQueen, die ze de voorbije jaren al drie keer droeg tijdens een publieke verschijning. Op sociale media werd dit positief ontvangen, maar ook kritiek bleef niet uit. Niet iedereen bleek er immers mee opgezet dat Kate wit droeg.

De wollen jas van Alexander McQueen die Kate Middleton droeg tijdens de kerkelijke plechtigheid ging op sociale media veelvuldig over de tongen. Enerzijds kreeg de hertogin veel lof, omdat ze de mantel al voor de vierde keer 'recycleerde', maar anderzijds reageerden velen ook met afkeur. Zij vonden het ongepast van Kate Middleton om net als de bruid in een 'witte' outfit te verschijnen. Kensington Palace omschrijft de kleur van de jas daarentegen als 'sleutelbloemgeel'.

De veelbesproken jas van één van Kate's favoriete ontwerpers werd de voorbije jaren al vier keer terug uit haar kledingkast uitgediept: in 2015 voor de doop van prinses Charlotte, in 2016 voor de negentigste verjaardag van de Queen, in 2017 voor de herdenkingsplechtigheid in het Belgische Plassendale en in 2018 voor de huwelijksplechtigheid van prins Harry en Meghan Markle.