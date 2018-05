Zomeropera ‘Il Trovatore’ in première in Alden Biesen

Bilzen - In Alden Biesen is zaterdag de 21ste Zomeropera in première gegaan, ‘Il Trovatore’ van Giuseppe Verdi in een regie van de Venezolaan Carlos Wagner.

Het zwartgeblakerde decor is geïnspireerd door een stukje geschiedenis van de locatie: de verschrikkelijke brand die het kasteel in 1971 teisterde. In dat kader figureren de personages van de opera, een verhaal van liefde, jaloezie en wraak tegen de achtergrond van een burgeroorlog in Aragon dat naar onze tijd werd overgeheveld en nu zijn de partijen die tegenover elkaar staan een straatbende en een groep zigeuners. De regisseur heeft een aantal onwaarschijnlijkheden in het libretto nog aangedikt voor het schokeffect.

Je gaat naar deze opera echter niet voor het verhaal maar voor een aantal dramatische momenten en vooral voor de onsterfelijke muziek van Verdi. Naar verluidt, was de cast van de generale repetitie nog iets sterker dan die van de première, waarin vooral de Spaanse bariton Marco Moncloa (als graaf di Luna) en de Britse sopraan met Indische roots Meeta Raval (als Leonora) indruk maakten. Piet Vansichen, drijvende kracht achter de Zomeropera, is de enige Limburger in de cast, als Ferrando, die in het eerste bedrijf al meteen veel onheil aankondigt.

Zoals gebruikelijk, wordt het libretto vertaald in boventitels. Die lieten het tijdens de première helaas afweten.

‘Il Trovatore’ loopt nog tot 16 juni.