Uitstekende ribben, graatmagere benen met een 'thigh gap', side boobs ... op regelmatige tijdstippen duiken er nieuwe bodytrends op die de sociale media compleet overspoelen. Bij de meest recente trend trek je een hoog uitgesneden broekje aan en pronk je volop met je heupbeenderen. Het heupdecolleté is trending op sociale media.

Het heupdecolleté is de nieuwste bodytrend waarmee celebrities volop experimenteren op sociale media. Daarbij draait het erom om de heupen zoveel mogelijk in de kijker te plaatsen met hoog uitgesneden bikinibroekjes. Volgens Page Six zijn heupen nu dus de nieuwste bodyrage en celebrities zoals Kim Kardashian, Emily Ratajkowki en Bella Hadid toonden zich al zeer bereid om deze nieuwste trend helemaal te omarmen.



Morning ?? Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 15 Apr 2018 om 9:48 (PDT)