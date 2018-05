Zieke Rita Ora annuleert concert

Rita Ora heeft op zaterdag enkele uren voor haar concert in Bristol haar optreden van die avond geannuleerd. De zangeres uitte haar oprechte excuses in een video op Twitter en gaf haar vele fans mee dat haar dokters haar geadviseerd hadden om niet op te treden en te rusten.

Op zaterdag heeft Rita Ora haar optreden van die avond in Bristol geannuleerd wegens gezondheidsproblemen. De zangeres sprak haar vele fans enkele uren voor de start van het optreden toe in een video die ze op Twitter postte: "Het spijt me, dit is vervelend en ik haat, haat, haat het om dit te zeggen, maar ik moet mijn concert van deze avond in Bristol schrappen. Al mijn dokters hebben me verteld dat het risico te groot is en adviseerden me om te rusten."

De zangeres vervolgde met duidelijk veel spijt in het hart als volgt: "Aan allen die een ticket kochten voor het concert van deze avond wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden en verduidelijken dat ik terug naar Bristol kom. Ik kom terug op 29 mei. Ik vind het echt oprecht vervelend, er is niets vervelender dan een optreden te moeten aflasten, maar op een bepaald punt moet je gewoon voor jezelf zorgen. En dat is wat ik nu gaan doen."