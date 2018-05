Meghan Markle brengt schitterend eerbetoon aan prinses Diana met prachtige ring

Meghan Markle heeft een prachtig subtiel eerbetoon gehouden aan prinses Diana, de moeder van haar kersverse echtgenoot de Britse prins Harry. Aan haar hand droeg de bruid bij het avondfeest immers een elegante aquamarijne ring, die meer dan twintig jaar geleden nog aan de hand van Lady Di schitterde.

Princess Diana in 1996 met de blauwe ring die ook Meghan droeg als eerbetoon tijdens haar avondfeest. Foto: AP

“Something old, something new, something borrowed, something blue.” Dat gezegde vat een traditie samen waar de bruid tijdens Britse huwelijken iets ouds, iets nieuws, iets geleend en iets blauws moet dragen. Meghan Markle ving met haar ring tijdens het avondfeest vier vliegen in één klap. Dat kreeg het publiek te zien toen het pasgetrouwde koppel in een open Jaguar E-Type Concept Zero met een nieuwe outfit naar Frogmore House reden.

Naast haar witte halternek van Stella McCartney droeg Meghan immers ook de blauwe ring van wijlen prinses Diana, de moeder van Harry. Zij droeg de ring voor het eerst publiekelijk tijdens een trip naar Australië in 1996.

Dat Meghan dit juweel droeg, gebeurde niet zomaar. Lady Di liet immers voor haar dood enkele van haar wensen noteren. Eén daarvan was heel duidelijk: ze hoopte dat haar juwelen aan haar zonen geschonken zouden worden, zodat die de fabelachtige stukken zouden delen met hun toekomstige echtgenotes. Wie welke ring kreeg, heeft ze nooit besloten, maar volgens royaltykenners heeft Harry wellicht zelf deze specifieke ring uitgekozen voor Meghan.

Foto: Photo News

Ook Meghan Markles verlovingsring is geïnspireerd door uit de collectie van Diana. Er zaten immers twee diamanten in, die eerder van Lady Di geweest waren. Verder verwerkten de juweliers ook nog een steen uit Botswana daarin, waar het koppel op vakantie ging. Het ontwerp van het geheel zou van de hand zijn van prins Harry zelf.