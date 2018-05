Brandweer rukt massaal uit voor zware heidebrand op militair schietterrein

Houthalen-Helchteren / Meeuwen-Gruitrode - Op het militair schietterrein in Helchteren is zondagochtend rond 8 uur een zware brand uitgebroken. Bij de eerste melding ging het al om 1 hectare. De brandende heide zorgt voor enorm veel rook en geurhinder in de omgeving.

“Er zijn twee brandhaarden op meerdere kilometers van elkaar en dat is zeer opmerkelijk en uitzonderlijk”, zegt commandant Willekens van het schietveld in Helchteren. Hij is op het terrein om de bluswerken samen met de brandweer te coördineren.

“Een van de vuurhaarden woedt in Houthalen-Oost en een tweede vuurhaard situeert zich aan de kant van Meeuwen, richting Wijshagen. Eerder in de ochtend heeft de brandweer ook al een brand moeten blussen in de omgeving van de Forelstraat”, vervolgt de commandant.

Vijf brandweerkorpsen bestrijden de zware heidebrand. Het gaat om de korpsen van Bree, Hasselt, Genk, Maasmechelen en Heusden-Zolder. De politie heeft alle wegen naar het schietveld afgesloten.

In de omgeving zijn er veel meldingen van rookhinder. De rook hangt tot boven de E314, ook uit Meeuwen komen er meldingen. De brandhaard beweegt zich niet richting de plas in Kelchterhoef, waar dit weekend het muziekfestival Extrema Outdoor plaatsvindt.

Mogelijk wordt een drone ingezet om de precieze omvang van de brand te kennen. De burgemeester van Houthalen-Helchteren volgt de bluswerken ook van naderbij.