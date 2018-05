Pittig onweer mogelijk

Na een overwegend zonnige voormiddag, trekken er zondagnamiddag buien van het westen naar het oosten over het land. Die kunnen lokaal pittig zijn met onweer, rukwinden en veel neerslag - mogelijk ook hagel - in korte tijd. Daarvoor waarschuwt het KMI. Ook de komende dagen starten steeds droog, met nadien kans op buien en onweer.

Het zuidoosten van het land krijgt zondagochtend onmiddellijk de zon te zien, terwijl het in het noordwesten eerder grijs is, met mist en lage bewolking. Die verdwijnen vrij snel, maar vanaf de middag verschijnen er meer stapelwolken en vanuit Duitsland drijven er buien over het land. Deze buien kunnen pittig zijn met onweer en lokaal veel neerslag op korte tijd. Ook hagel is lokaal mogelijk.

De maxima liggen tussen 16 graden aan de kust en 25 graden in de Kempen. Er waait een meestal matige wind uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen in het binnenland. Aan zee verwacht het KMI eerst een noordoostenwind en later een noordelijke zeebries.

Zondagavond blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog steeds lokale en soms onweerachtige buien. In de loop van de nacht neemt de buienintensiteit geleidelijk af. De minima liggen tussen 9 en 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot het noordoosten.

Van maandag tot en met donderdag wordt nagenoeg hetzelfde weer voorgeschoteld: eerst vrij zonnig, maar later toenemende kans op buien of onweer. Het kwik stijgt steeds tot in de buurt van 25 graden. Aan de kust is het altijd koeler door een aanlandige wind. Vrijdag en zaterdag zou het droog blijven.