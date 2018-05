Eerste gitaar waarmee ‘elektrische’ Bob Dylan tourde, verkocht voor 495.000 dollar

De eerste elektrische gitaar waarmee Bob Dylan tourde, en die de overgang markeerde van een folk- naar een elektrisch geluid, is zaterdag verkocht voor 495.000 dollar in New York. De veiling stond in het teken van rockgrootheden.

De gitaar, een Fender Telecaster uit 1965, was eigendom van Robbie Robertson, de gitarist van Dylan. Eric Clapton en George Harrison gebruikten de gitaar nog na Dylan, zegt veilinghuis Julien. De gitaar werd geschat op 400.000 à 600.000 dollar.

De gitaar kenmerkt de overgang van de Dylan van folknummers als ‘The times they are a-changin’‘ naar die van elektrische nummers als ‘Like a rolling stone’. Het gaat evenwel niet om de gitaar die Dylan speelde tijdens zijn bekende concert op het folkfestival in Newpork in 1965, waar hij uitgejouwd werd door folkfans die de ‘elektrische’ Dylan niet wilden horen. Voor die gitaar, een Stratocaster, werd in 2013 nog 965.000 dollar betaald.

Er gingen zaterdag nog andere beroemde gitaren onder de hamer. De eerste elektrische gitaar van George Harrison, een Hofner Club 40, ging voor 430.000 dollar de deur uit. Een Fender Telecaster uit tropisch hout die in 1968 gemaakt werd voor Elvis Presley bracht 115.200 dollar op. Voor een fel versierde riem van Elvis, die hij droeg op een concert in Hawaii in 1972, werd dan weer 354.400 dollar betaald.

Foto: Photo News