Mars ter ere van overleden Lamine lokt 350 deelnemers, heethoofden richten na afloop vernielingen aan

Ongeveer 400 mensen hebben zaterdagavond deelgenomen aan de optocht ter ere van de overleden Lamine Bangoura in Roeselare. De Guineeër overleed na zijn uithuiszetting, volgens veel manifestanten door het optreden van de politie. De deelnemers aan de mars hielden het rustig, maar uit onvrede met het gewijzigde parcours kwam het wel even tot een confrontatie met de politie. Na afloop van de mars liep het wel uit de hand en bekogelde een twintigtal van de manifestanten de politie met stenen. Er werden vernielingen aangericht, maar niemand raakte gewond.

Lamine Bangoura stierf op 7 mei bij een uithuiszetting in de Mezenstraat. Over zijn overlijden bestaat nog altijd onduidelijkheid. Omdat zijn vrienden en familie overtuigd zijn dat de tussenkomst van de politie ermee te maken heeft, kwam er fel protest dat resulteerde in een wake, een schermutseling aan het politiekantoor en een mars. Om alles in goede banen te leiden, riep de politie versterking in van andere politiezones.

“Geen geweld”

Vrienden en familieleden van de overleden Guineeër hielden zaterdagavond om 18.30 uur een mars ter ere van Lamine. De organisatoren van de mars riepen in onze krant nadrukkelijk op om alleen met goede bedoelingen naar de West-Vlaamse stad af te zakken. Ondanks die oproep was de politie zaterdag al sinds de middag aanwezig op heel wat plaatsen in de stad, omdat ze toch vreesde voor onrust. Collega’s van andere politiezones en de federale politie kwamen ’s avonds nog ter plaatse om de mars vanaf de start in goede banen te leiden.

Ongeveer 350 mensen daagden op voor de optocht. Aanvankelijk verliep die rustig, de deelnemers scanderen ondertussen leuzen waarin ze gerechtigheid vragen voor Lamine en zich ook uitspreken tegen het optreden van de politie.

“Maar de manifestatie kende op een bepaald ogenblik een gespannen verloop toen een aantal deelnemers de met de organisatoren vooropgestelde route niet langer wensten te volgen”, aldus de lokale politie. De manifestanten provoceerden de politie, waardoor het waterkanon werd bovengehaald en de organisatoren hun uiterste best moesten doen om de gemoederen te bedaren.

Vernielingen

Na de optocht liep de situatie wel uit de hand. Een twintigtal jongeren dat had deelgenomen aan de optocht begon de politie nog meer te provoceren en te bekogelen met stenen. “Er werd schade aangericht aan wagens en enkele ramen buiten de route”, aldus de politie. “De veiligheidsdiensten traden hierbij adequaat op.” Er raakte niemand gewond.

Na de optocht gooiden jongeren met stenen en werden er vernielingen aangericht in de stad. Foto: Bert Feys

Onder meer de deur van hotel De Bonte Os werd vernield. Foto: Bert Feys

