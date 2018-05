STVV en Lokeren geraken niet verder dan een gelijkspel

Lokeren is er niet in geslaagd zijn laatste poulewedstrijd in de B-groep van Playoff 2 winnend af te sluiten. De groepswinnaar kwam op het veld van Sint-Truiden niet verder dan een gelijkspel (1-1). En daarvoor mocht het vooral zijn jonge doelman Ortwin De Wolf bedanken. Hij stopte ondermeer een strafschop van Bezus.

Zoals verwacht nam Lokeren-trainer Peter Maes geen risico’s met het oog op de finale van Play-off 2 tegen Zulte Waregem. Zo kregen vijf basisspelers – allen op één kaart van schorsing – rust: De Ridder, Marecek, Marzo, Rassoul en Skulason. Daardoor kregen Van Moerzeke, Monsecour, Maric, Lawal en Straetman nog eens hun kans. Bij STVV nam trainer Jonas De Roeck vanavond een laatste keer plaats op de bank. De afscheidnemende trainer kon geen beroep doen op de geblesseerden Kotysch, Legear, Acolatse, Abraham en Ceballos.

De wedstrijd dan: het werd een typische, flauwe eindeseizoenswedstrijd. Beide ploegen hadden niks meer te winnen of te verliezen. En dat zag je ook op het veld: laag tempo en weinig uitgespeelde kansen. Nochtans stormde Söder na amper drie minuten moederziel alleen af op doelman Pirard. De Zweedse aanvaller van Lokeren bleef echter niet koelbloedig en schoot onbesuisd over. Nadien nam STVV de wedstrijd iets meer in handen met een erg bedrijvige Akpom.

Bij Lokeren zette flankaanvaller Lawal zijn rechtstreekse tegenstander wel enkele keren in de wind, alleen de voorzet kwam er niet altijd uit. Op het half uur bracht Bezus toch wat leven in de wedstrijd. De Oekraïense spelverdeler rondde een mooie aanval van de thuisploeg af. Een verdiende voorsprong. Nauwelijks drie minuten later besloot Goutas Lokeren een handje te helpen, Straetman tikte het leer tot bij Cevallos, die net geen buitenspel stond. De Ecuadoraanse draaischijf nam het cadeautje met beide armen in ontvangst en tikte zijn zesde van het seizoen voorbij doelman Pirard. Meteen ook de ruststand na een flauwe eerste helft.

Cevallos bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Benchaib was zijn vervanger. Lokeren leek de wedstrijd in de tweede helft in handen te nemen, maar STVV versierde grootste kansen. Bezus en Akpom besloten respectievelijk over en in het zijnet. Plots toch opschudding. Monsecour haakte Bezus in de zestien. Ref Verboomen wees prompt naar de stip. Kitsiou zette zich achter de bal, maar doelman De Wolf haalde de elfmeter van Kitsiou uit zijn hoek. Een puike redding van de jongeling. In de daaropvolgende hoekschop hield De Wolf zijn ploeg andermaal in de wedstrijd na een subtiel tikje van Teixeira. STVV ging nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Tien minuten voor tijd kwam Maric goed weg. De Zwitserse verdediger gleed een voorzet tegen zijn eigen doelpaal. Een doelpunt viel er niet meer. Al bij al een geslaagde generale repetitie voor de manschappen van Peter Maes. Woensdag speelt Lokeren de finale van Play-off 2 tegen Zulte Waregem. Voor STVV zit het seizoen er nu definitief op.