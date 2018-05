Musketon pimpt HBvL filmpjes op XO: “Drie seuten achter een computer, maar het is wel uniek”

Speciaal voor Het Belang Van Limburg pimpt designer Musketon één festivaldag lang de filmpjes vanop het Extrema Outdoor Festival in Houthalen-Helchteren. “We zitten hier als drie seuten de hele dag achter de computer en zien niks van het festival, maar ik denk wel dat wat we doen redelijk uniek is.”

XO dag 2: Theo Francken hebben ze buiten gezwierd, of hij is het uit sehnsucht het asielcentrum even verderop checken, maar wel binnengeraakt is Musketon, alias Bert Dries. De 28-jarige Limburgse designer ...