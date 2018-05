‘Enfant terrible’ Mario Balotelli na vier jaar weer opgeroepen voor Italiaans elftal

Mario Balotelli is zaterdag door bondscoach Roberto Mancini opgeroepen voor de Italiaanse nationale ploeg. Het is voor het eerst in bijna vier jaar dat de 27-jarige aanvaller van OGC Nice er weer bij is.

Kersvers Italiaans bondscoach Mancini selecteerde Balotelli voor de drie oefeninterlands tegen Saoedi-Arabië op 28 mei, Frankrijk op 1 juni en Nederland op 4 juni. Balotelli, die 33 caps op zijn teller heeft staan, kwam niet meer in actie voor de Squadra Azzurra sinds het WK in Brazilië in 2014 omdat de vorige bondscoaches het “enfant terrible” verkozen niet te selecteren. Maar nu zat zijn comeback eraan te komen, omdat Balotelli dit seizoen in 37 wedstrijden 26 doelpunten scoorde en omdat hij goed ligt bij Mancini. Mancini lanceerde in 2010 namelijk de carrière van Balotelli bij Inter Milaan. Vervolgens kwamen de twee elkaar ook tegen bij Manchester City, waar ze kampioen werden in 2012.

Mancini selecteerde 30 spelers voor de oefeninterlands, waarbij een paar verrassingen waren. Met Chelsea-verdediger Emerson Palmieri, Torino-middenvelder Daniele Baselli, Crotone-middenvelder Rolando Mandragora, Sassuolo-aanvaller Domenico Berardi en Atalanta-verdediger Mattia Caldara haalde Mancini er namelijk vijf spelers bij die nog geen cap pakten.