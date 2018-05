Bejaarde vrouw van sokken geblazen door ontploffende pijpleiding

Een Russische vrouw beleefde de schrik van haar leven toen ze op weg naar huis was en er plots een ondergrondse pijpleiding barstte. De vrouw raakte drijfnat door de explosie van stoom en heet water, maar kwam er volgens getuigen zonder kleerscheuren vanaf.

De leiding met heet water barstte in de Russische stad Barnaoel toen de watermaatschappij het ondergrondse netwerk van pijpleidingen aan het testen was. Hoewel het oude vrouwtje drijfnat werd toen de leiding met de kracht van een vulkaan explodeerde, slaagde ze erin weer recht te krabbelen en kwam ze er met de schrik vanaf.

“Ze was doodsbang, maar wandelde uiteindelijk rustig tot aan de ingang van het gebouw”, aldus een inwoner van de stad die in bizarre incident zag gebeuren. Het warme water zou volgens de lokale pers zo’n 40 graden Celsius hebben gehad, wat voor sommigen een heerlijke temperatuur is om een bad te nemen.

De leidingen met heet water worden gebruikt om de appartementen te verwarmen, zodat de inwoners de strenge Siberische winters kunnen overleven. In de lente worden de leidingen uitvoerig getest, maar daarvoor wordt de temperatuur van het water verlaagd. “Het water dat uit de leiding komt, vormt geen gevaar voor mensen”, aldus een woordvoerder van de watermaatschappij, die zich niet verontschuldigde voor het incident.