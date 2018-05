Jury declasseert ritwinnaar voor verkeerd aansnijden van rotonde in Ronde van de Ain

Een rotonde voorbijrijden langs de linkerkant: het kostte de 30-jarige Nicolas Edet zaterdag zijn eerste profoverwinning. De Fransman van Cofidis reed als eerste over de finish van de tweede etappe van de Franse Ronde van de Ain (2.1), maar verloor na een beslissing van de jury de rit aan de Spanjaard Javier Moreno.

Aan het eind van de lastige tweede etappe tussen Saint-Trivier-de Courtes en Arbent reed Edet weg uit een selecte kopgroep door een rotonde aan de linkerkant aan te snijden, ook al stond daar een motorrijder van de organisatie die de rest van de kopgroep langs rechts rond de rotonde stuurde. Zo sloeg Edet een klein kloofje en dacht hij op de streep voor het eerst een profkoers gewonnen te hebben.

Nico Edet descalificado por tomar la rotonda final por la parte incorrecta. La victoria y el liderato es para el jienense @JaviMorenoBazan. #tourdelain pic.twitter.com/spcUwR8Db5 — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) May 19, 2018

Maar na kritiek van de Franse renner Arthur Vichot (als derde gefinisht) en een klacht van het team Delko Marseille van de Spanjaard Javier Moreno (tweede over de streep gekomen) kwam al snel de beslissing van de jury om Edet te declasseren. Zijn Franse team Cofidis bevestigde op zijn sociale media dat dat gebeurde omwille van het links rijden aan de rotonde. Zo kreeg Moreno de zege in de schoot geworpen. Vichot is tweede in de nieuwe rituitslag, de Zwitser Marc Hirschi derde.

Met nog één etappe te gaan, is Moreno ook de nieuwe koploper van het klassement. Hij neemt de leiderstrui over van Hugo Hofstetter, een ploegmaat van Edet. Na de aankomst zei Moreno dat hij liever op een andere manier had gewonnen, maar dat “het niet kon wat Edet had gedaan. Zo mag je een rondpunt niet afsnijden”.