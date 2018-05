Slecht nieuws voor Stoffel Vandoorne: upgrade van F1-motor uitgesteld

Slecht nieuws voor McLaren en Red Bull, motorleverancier Renault stelt immers de upgrade van haar motor uit.

Gezien het feit dat er dit seizoen 21 races afgewerkt moeten worden met slechts drie motoren is het nog belangrijker geworden om de upgrades voor de motoren erg goed te plannen.

Renault plande een upgrade voor de GP van Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve is de motor door de erg lange rechte stukken zeer belangrijk. Aangezien de GP van de Canada bovendien de zevende race op de F1-kalender is, vormt het circuit een ideale plaats om een upgrade voor de motor door te voeren.

Er komt nu echter slecht nieuws vanuit Renault want de geplande upgrade wordt immers uitgesteld. De upgrade zou volledig rond de MGU-K draaien maar bij Renault maken ze zich nog steeds zorgen over de betrouwbaarheid van het nieuwe onderdeel. Daarom wordt de upgrade uitgesteld, al zullen de klantenteams van Renault wel op een kleinere upgrade kunnen rekenen.

"Het is duidelijk dat we aan het gewicht moeten werken en dat is één mogelijke oplossing," aldus Remi Taffin, de technisch directeur bij Renault Sport, tegenover 'Motorsport.com'. "Dat is ook de reden waarom we niet halsoverkop een oplossing introduceren. Er is geen specifiek tijdstip als doel. Ik zou eerder zeggen dat we het introduceren wanneer het klaar is."

"Het draait rond de betrouwbaarheid, we moeten de MGU-K het aantal kilometers kunnen laten meegaan dat wij vinden dat noodzakelijk is."

Volgens Taffin is een introductie van de nieuwe MGU-K tijdens de zevende race dan ook te vroeg om de rest van het seizoen probleemloos te kunnen afwerken.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: