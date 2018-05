Betrapt! Zei Meghan Markle vlak na haar huwelijk al een scheldwoord?

Terwijl de helft van Groot-Brittannië nog nageniet van het koninklijke huwelijk tussen prins Harry en de kersverse Hertogin van Sussex, namen enkele fans op Twitter de beelden van het gelukkige echtpaar onder de loep. Enkele van hen zagen dat een uitgelaten Meghan Markle samen met haar nieuwe echtgenoot het ererondje in de koets beëindigde en de woorden ‘oh fuck’ leek te vormen. Harry daarentegen had volgens een liplezer dringend nood aan een drankje na het fabuleuze huwelijk.

De 36-jarige Amerikaanse actrice zou volgens alerte koninklijke fans het scheldwoord hebben geuit nadat ze samen met haar nieuwe echtgenoot een privaat deel van het Kasteel van Windsor binnenreed. Markle was erg emotioneel toen ze het massaal opgekomen publiek haar naam hoorde scanderen, en moest duidelijk even wat stoom afblazen toen het lastige deel van de dag er bijna opzat. Twitter ontplofte al snel toen de lippen van de Hertogin van Sussex het woord leken te vormen, hoewel sommigen ervan overtuigd zijn dat ze gewoon “wow” zei.

Maar ze was niet de enige die met nauwkeurig werd bekeken en gevolgd door een groot deel van de mensheid. Ook de geluidloze woorden van prins Harry zorgden voor hilariteit nadat een liplezer ze had vertaald. “Ik ben klaar voor een drankje”, zou de stralende bruidegom hebben gezegd tegen Meghan, na de lange rit over het domein van Windsor. Prins William - de getuige van Harry - grapte dan weer dat zijn broek en schoenen “te krap” waren, toen de broers voor het altaar stonden te wachten.