Lummen -

Zaterdag omstreeks 16 uur belandde een Duitse personenwagen in het struikgewas op de E314 in de richting van Leuven. De BMW raakte zwaar beschadigd. Eerst werd het rechterrijvak afgesloten door een ploeg van de lokale politie. Daarna namen agenten van de verkeerspolitie alles over. Op de autosnelweg was er een uur file.