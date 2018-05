Naar varken kijken terwijl je hotdog eet met vlees van nakomelingen: “Cynisch? Nee, realiteit”

Drie weken nadat Koen Vanmechelen in Ethiopië een nieuw kweekcentrum voor kippen opende, zet hij in het Finse Mänttä zijn meest monumentale expo neer. In het prachtige Serlachiusmuseum palmt hij zowel binnen als buiten de ruimte in met kunstwerken die het hele verhaal van zijn filosofie en kunst belichten. Met sculpturen, schilderijen, video, levende kippen en varkens en… een hotdogkraam. Volgende halte: de Paus in Vaticaanstad.

Mänttä is geen stad als Helsinki. Integendeel. Het is drie uur rijden vanuit de Finse hoofdstad om er te raken. Een weg gedrapeerd met bossen, rotsen en meren. Twee uur onderweg komen we een eerste teken ...