Elton John zingt op receptie van prins Harry en Meghan

Prins Harry had Elton John gevraagd om op te treden op de receptie. Die receptie wordt georganiseerd door de grootmoeder van Harry, Queen Elizabeth II.

Sir Elton John is al langer bevriend met prins Harry en de koninklijke familie. Het is 21 jaar geleden dat de Britse zanger-pianist het nummer ‘Candle in the Wind’ vertolkte op de begrafenis van prinses Diana. De zanger was ook aanwezig op het huwelijk van prins William en Kate Middleton.

Sir Elton John has performed at the lunchtime reception for the newlyweds, The Duke and Duchess of Sussex. #RoyalWedding Find out more here > https://t.co/4hbJn39Jq2