Dit vonden onze stylist en onze kapper van Meghan Markle: “Suggestief, zonder plat te zijn”

Het was een opvallend sobere jurk waarin Meghan Markle voor het oog van twee miljard kijkers naar het altaar schreed. Maar wel ééntje die perfect bij haar paste, vindt onze stylist Jody Van Geert. Onze kapper Jochen Vanhoudt was dan weer blij dat Harry zijn baard liet staan.

“Ik vond de jurk heel mooi, heel geraffineerd”, zegt Jody. “Maar tegelijkertijd is hij suggestief: je ziet nog huid, hij is niet tot boven toe gesloten. Het is niet plat: zo’n boothals is elegant en je moet niet met een diep decolleté werken. Het is een heel mooi silhouet in al zijn eenvoud en puurheid, het past perfect bij haar figuur. Er wordt wel gezegd dat het zo eenvoudig moest zijn omdat ze de jurk van Kate niet mocht overtreffen, maar in mijn ogen past deze jurk ook gewoon perfect bij haar. De sleep maakt het af. Bij een koninklijke trouw verwacht je dat wel, zo’n sleep. Als ze het zelfs daar al niet meer zouden doen...”

Foto: Photo News

“Ik vind modehuis Givenchy een opmerkelijke keuze, maar met de Britse Claire Wright Keller aan het hoofd blijkt wel dat Meghan wel de Britse mode steunt. Het is vooral een tijdloos ontwerp: in de jaren dertig zou dit ook mooi geweest zijn. Het is natuurlijk een jurk voor in de geschiedenisboeken. Omdat het niet gaat om het huwelijk van een troonopvolger, kon ze iets vrijer zijn in haar keuzes. Ik vond de hele trouw verrassend anders en mooi om te zien”.

Het volume van Meghan en de baard van Harry

Foto: Photo News

Ook het kapsel van Meghan is redelijk klassiek, maar volgens kapper Jochen Vanhoudt zeker niet te streng. “Het is een mooie strakke dot, goed opgestoken, maar er zit nog beweging in. Het is een ideaal kapsel voor zo’n zware sleep: de sleep leunt op de tiara en omdat het een platte middenstreep is, kan de tiara het kapsel niet platdrukken. Het volume zit achteraan in de dot, al denk ik wel dat ze wat vals haar gebruikt hebben, want Meghan heeft fijn haar. Het goede aan dit kapsel is dat het er ook nog mooi uitziet als de sleep uitgaat.”

In tegenstelling tot wat sommigen verwachten, heeft Harry zijn baard niet afgeschoren voor zijn trouw. “Dat was een goede beslissing”, vindt Jochen. “Het maakt hem mannelijker, hij ziet er niet langer uit als het kleine broertje. Ik vind dat hij heel goed staat met die baard. Alleen William zou er stilaan over moeten gaan nadenken om zijn haar af te scheren.”