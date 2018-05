WB triatlon: Peter Denteneer veertiende in Astana, Christophe De Keyser vijftiende

De Rus Dmitry Polyanskiy heeft zaterdag de Wereldbeker triatlon in het Kazachse Astana gewonnen in 1u36:50. Peter Denteneer was de beste Belg op plaats veertien in 1u38:21, Christophe De Keyser finishte net achter hem op plaats vijftien in 1u38:24.

De zwemproef in Astana werd door de lage watertemperatuur ingekort van 1.500 naar 750 meter. Daarna volgden nog 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. De Australiër Marcel Walkington was tweede op 16 seconden van winnaar Polyanskiy, de Fransman Aurélien Raphael volgde op 34 seconden. Denteneer ging lange tijd mee met de kopgroep, maar kreeg in de laatste ronde van de loopproef krampen en viel terug. De Keyser kon hem zo nog bedreigen, en finishte uiteindelijk op drie seconden. Erwin Vanderplancke was 19e in 1u38:44, Noah Servais 25e in 1u39:15.

Eerder op de dag werd de vrouwenwedstrijd tot een duatlon herleid wegens een watertemperatuur onder de tien graden. De zege ging naar de Française Sandra Dodet in 1u57:14, onze landgenote Valérie Barthelemy finishte veertiende in 2u00:06.