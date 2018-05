Ook zaterdagavond ondervindt heel Limburg hinder door staking bij De Lijn

De staking van ACOD en ACLVB tegen de geplande hervormingen bij De Lijn zorgt ook zaterdagnamiddag en -avond voor een verstoorde dienstverlening. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten. Bij de kusttram rijdt zowat de helft van de trams. De nachtbussen in Leuven rijden vanavond normaal. In Brugge rijden de avondlijnen normaal, in Oostende rijden al zeker drie avondlijnen uit. In Gent-stad stoppen de trams en stadsbussen (behalve stadsbus 8) om 20 uur met rijden. In Antwerpen start de avondploeg rond 18 uur. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij.

In Limburg ondervinden de streeklijnen hinder over de hele provincie. Volgende streeklijnen rijden wel zo goed als normaal: 18a, 23, 23a, 39b, 42, 63, 84, 91, 91, 180, 306 en 346. Op de stadsnetten is de hinder het grootst in Tongeren. Op de T-lijnen rijden nauwelijks bussen. Op de stadsnetten van Hasselt, Sint-Truiden en Genk worden een flink aantal ritten wel gereden, maar er blijft hinder op vrijwel alle lijnen.

Zaterdagnamiddag is de helft van de trams en een derde van de stadsbussen in Antwerpen uitgereden. Op de tramlijnen 2, 5, 6, 8, 9, 10 & 24 rijdt minder dan de helft, op de tramlijnen 11, 12 & 15 rijdt net de helft, de tramlijnen 3, 4 & 7 meer dan de helft. De stadslijnen 1 en 762 rijden niet.

In de regio Turnhout is minder dan de helft van de chauffeurs aan de slag gegaan. Ook de dienstverlening in de regio Mechelen blijft ernstig verstoord. De lijnen 150, 500, 510, 511, 520, 530 zijn zwaar verstoord. Op de lijnen 336, 551 & 552 rijdt minder dan de helft van de bussen. Het Mechelse stadsnet ondervindt grote hinder: op de stadslijnen 1 & 4 rijdt om het half uur, op de stadslijnen 2,3 & 5 rijden nog minder bussen.

Foto: BELGA

In Gent kunnen reizigers rekenen op tramlijn 1 om de 7,5 minuten. Tramlijn 4 (kant UZ-Muide) en 2 rijden om de 20 minuten, lijn 4 (kant Ledeberg (Stelplaats-Muide) om de 30 minuten. Stadsbussen 3 en 5 rijden om de 15 minuten. Stadsbus 9 rijdt om de 20 minuten en stadsbussen 6 en 39 rijden om het uur. Buslijnen 8, 17, 18 en 38 rijden niet. Buslijn 8 zal wel rijden na 20 uur. De andere stadsbussen én de trams rijden niet meer na 20 uur. De nachtlijnen N5, N70 en N76 rijden normaal, maar nachtlijnen N1, N2, N3, N4 en N17 rijden verstoord.

Nog in Oost-Vlaanderen rijden in Aalst 40 procent van de stadslijnen, in Sint-Niklaas is dat 15 procent. Ook op de streeklijnen is er hinder: in de streek rond Gent rijdt 60 procent van de bussen. In de Denderstreek is dat 80 procent, de Vlaamse Ardennen 90 procent en het Waasland 60 procent.

In Vlaams-Brabant blijven er grote regionale verschillen. Op de as Ninove-Dilbeek-Brussel is de situatie slechter dan zaterdagmorgen, met nog nauwelijks bussen. Op het Leuvense stadsnet en op de as Aalst-Brussel is het busverkeer nog altijd zwaar verstoord: daar rijdt ongeveer 40 procent van de bussen.

In Oost-Brabant en de Druivenstreek gaat het beter, daar kunnen reizigers rekenen op ongeveer twee derde van het normale aanbod. In het Pajottenland (met uitzondering van de as Ninove-Brussel), de Noordrand en de zuidelijke rand van Brussel rijdt 80 procent van het normale aanbod. De Leuvense nachtbussen rijden vanavond allemaal uit zoals voorzien.

In West-Vlaanderen is de hinder aan de kust het grootst. Twee derde van de chauffeurs zijn uitgereden in de kustregio, maar op het stadsnet van Oostende is de bediening beperkt en onregelmatig. Bij de trams rijdt ruim de helft met een hogere frequentie richting Knokke dan richting De Panne. Voor de avondlijnen in Oostende is het al zeker dat de lijnen 82, 83 & 84 zullen rijden.

In regio Brugge rijden 4 op de 5 bussen op de streeklijnen en 2 op de 3 bussen op het stadsnet. De avondlijnen zullen normaal rijden. In regio Kortrijk-Ieper rijden 3 op de 4 bussen op de streek- en stadslijnen.

Zondag is de vierde en laatste stakingsdag van de twee bonden bij De Lijn.