Belgische film ‘Girl’ valt derde keer in de prijzen op Filmfestival in Cannes

De film “Girl” van de Belgische regisseur Lukas Dhont is op het festival van Cannes voor de derde keer in de prijzen gevallen. De film werd door Fipresci, de organisatie van internationale filmcritici, uitgeroepen tot beste film in de competitie “Un certain regard”.

Eerder won de film al de Queer Palm 2018, een bekroning voor films in Cannes die thema’s als homoseksualiteit, biseksualiteit of transseksualiteit in de kijker zetten. En acteur Victor Polster kreeg de prijs voor de beste vertolking in “Un certain regard”.

Lukas Dhont maakt nog kans op de Caméra d’or, de prijs die de beste debuutfilm in Cannes bekroont.

“Girl” vertelt het waargebeurde verhaal van een tiener die geboren is als jongen en ballerina wil worden.