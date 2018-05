Vader van Meghan Markle reageert emotioneel, nadat hij huwelijk heeft bekeken vanuit zijn ziektebed

“Ze zag er zo prachtig uit!” Dat was de eerste reactie van Thomas Markle Senior, nadat hij zag hoe zijn dochter Meghan Markle in het huwelijksbootje stapte met de Britse prins Harry zaterdagnamiddag. De man zelf kon er niet bij zijn en keek vanuit zijn ziektebed op het kleine scherm toe.

HERBELEEF. Prins Harry en Meghan Markle bezegelen hun sprookjeshuwelijk met een kus en vertederen de harten van het publiek

“Mijn baby zag er zo geweldig uit en ze leek zo gelukkig”, reageerde de man geëmotioneerd maar blij aan showbizzsite TMZ. Hij vond het heel jammer dat hij er niet kon bijzijn om zijn dochter naar het altaar te begeleiden. “Maar ik wou dat ik erbij was geweest en ik wens hen alle geluk van de wereld toe.”

Niet aanwezig

De schoonfamilie van prins Harry veroorzaakte nochtans heel wat drama voor het huwelijkspaar. Haar broer liet zich al negatief uit ten opzichte van zijn zus. Maar ook de oudste dochter van Thomas Markle, Samantha, liet zich al bijzonder kritisch uit over haar halfzus Meghan. “Ik neem valium, zeker wanneer ik iets hoor over mijn oudste dochter”, zei vader Markle aan TMZ. Daar hield hij heel wat gezondheidsproblemen aan over.

Maar een week geleden escaleerde de situatie en kwam het huwelijk in het gedrang. Thomas Markle kreeg een hartaanval, waardoor het leek dat hij niet zou kunnen komen. Maar daar was hij intussen van hersteld, waardoor hij opnieuw een plaatsje kreeg op de aanwezigheidslijst. Totdat hij opnieuw liet weten dat die plannen niet meer door gingen, omdat hij “zijn dochter en de koninklijke familie niet in verlegenheid wil brengen”.

Die beslissing kwam er na de rel rond een geënsceneerde fotoreeks, waarop te zien is hoe hij zich voorbereidt op het huwelijk van zijn dochter. Hij zou zich tegen betaling hebben laten fotograferen door paparazzi terwijl hij een kostuum voor de bruiloft paste. Volgens The Mail on Sunday zou hij daarvoor tot 100.000 pond gekregen hebben. Na die beslissing liet Kensington Palace zelfs officieel weten dat Thomas Markle niet aanwezig zal zijn.

Zelf en met de schoonvader

Hij kwam nog een paar keer terug op zijn beslissing, maar was dus uiteindelijk niet aanwezig. In plaats daarvan stapte Meghan de eerste passen alleen door het gangpad om nadien de arm aangeboden te krijgen van schoonvader prins Charles.