Andreas Vranken loopt snelste Belgische 100 meter in tien jaar tijd

Deinze - Sprinter Andreas Vranken heeft zaterdag op de Vlaamse atletiekkampioenschappen in Deinze voor een verrassing van formaat gezorgd. Hij zette met 10.37 de snelste Belgische 100 meter sinds 2008 neer. Zijn chrono was uiteraard goed voor de Vlaamse titel.

Het persoonlijk record van Vranken stond sinds 2016 op 10.56, maar daar deed hij in Deinze dus bijna twee tienden vanaf. De wind blies met 0.7 meter meewind per seconde nochtans niet spectaculair in het voordeel. In de reeksen dook Vranken met 10.50 al een eerste keer onder zijn persoonlijk record, maar toen blies de wind met 2.7 meter meewind per seconde wel te veel in het voordeel om legale prestaties te kunnen neerzetten.

Kristof Beyens liep in 2008 nog naar 10.35, maar sindsdien beleefde de korte sprint in België een dipje. Daar lijkt Vranken, die in Haacht woont, nu een einde aan te maken. Hij komt op de tiende plaats op de Belgische ranking aller tijden. Voor het EK in Berlijn in augustus is 10.24 nodig.