Eline Berings duikt ruim onder limiet voor EK in Berlijn

Deinze - Eline Berings heeft zich zaterdag op de Vlaamse atletiekkampioenschappen in Deinze geplaatst voor het EK in Berlijn in augustus. Ze won de 100 meter horden in 13.04, de gevraagde tijd was 13.12. De chrono van Berings brengt haar op de zesde plaats op de Europese jaarlijst.

Vorige week in Saint-Mard bleek al dat Berings in goede doen was. Ze liep er met 2.3 meter tegenwind per seconde naar 13.27. In de reeksen van het Vlaams kampioenschap was Berings al goed voor 13.17. In de finale in Deinze blies de wind zaterdag 0.9 meter in het voordeel, en dus stak de Gentse de EK-limiet op zak. Het persoonlijk record van de hordespecialiste staat sinds 2014 op 12.87.

Berings is al de veertiende landgenoot die een minimum realiseert voor het EK in Berlijn, van 7 tot 12 augustus. De kwalificatieperiode loopt nog tot 30 juli.