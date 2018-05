McDonald’s lanceert McFlurry met gezouten karamel (en het ligt niet aan jou dat je er niet vanaf kan blijven)

Fan van gezouten karamel? Dan heeft fastfoodketen McDonald’s het perfecte ijsje gelanceerd. Wie romig softijs graag combineert met stukjes gezouten karamel én ook nog eens warme karamelsaus kan dat vanaf nu als McFlurry krijgen.

Gezouten karamel is in de opmars en talloze chocolade- en ijsproducenten brengen hun eigen versie van de zoute lekkernij op de markt. Ben & Jerry’s, Häagen-Dasz en nu ook McDonald’s spelen in op de populariteit van de ijsjessmaak.

Gezouten karamel verslavend

En dat is niet zo vreemd. Uit een onderzoek van de universiteit van Florida bij 150 proefpersonen blijkt immers dat ook een zoute smaak stoffen wakker maakt in het brein, die vergelijkbaar zijn met een shot heroïne. Combineer dat met een zoete en vette smaak, en dan krijgen de hersenen van de mens te maken met een heerlijke ervaring. Dat noemen ze ‘hedonische escalatie’, ook wel: “uit de hand gelopen genot”.

De liefde voor de gezouten karamel is niet zomaar een guilty pleasure. Het triggert onze hersenen om na elke hap meer te verlangen, zoals een verslaving, omdat je steeds nieuwe aspecten van de smaak ontdekt. Minder complexe voedingsmiddelen zorgen niet voor zo’n sensatie, vertellen ze in hun recente onderzoek.