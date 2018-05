Hilarisch: man glijdt uit en valt 12 trappen lager in rivier in Londen

De hilarische video toont het moment waarop een toevallige passant een ‘slippertje’ filmt in hartje Londen. In de clip zegt de cameraman: “Hier zijn we bij de rivier de Thames en plotseling ... Oh wacht even.”

Op de beelden zien we twee mannen die de trappen aan de Thames in het centrum van Londen afdalen en terwijl hun T-shirt uittrekken. Plots verliest een van de twee mannen zijn evenwicht en dondert twaalf trappen lager in de rivier. Tot grote hilariteit van de cameraman die het filmpje online plaatste.