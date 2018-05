Jennifer Aniston speelt lesbische president in televisiereeks

In een nieuwe politieke komediereeks op Netflix zal Jennifer Aniston de rol van president van de Verenigde Staten vertolken. Niet enkel mag ze zo de eerste vrouwelijke president spelen, ze is in de reeks ook nog eens getrouwd met een vrouw. De reeks zal toepasselijk 'First Ladies' genoemd worden.

