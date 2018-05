Ed Sheeran kwaad na gebruik lied in Ierse anti-abortuscampagne

De Britse singer-songwriter Ed Sheeran kan er niet mee lachen dat zijn lied ‘Small Bump’ door tegenstanders van abortus in Ierland wordt gebruikt om campagne te voeren voor een aanstaand referendum. “Daarover gaat mijn lied helemaal niet.”

In Ierland wordt op 25 mei een volksraadpleging gehouden met als inzet een eventuele versoepeling van de huidige, erg strenge abortuswetgeving. Abortus is er volgens de grondwet nog steeds illegaal, tenzij die noodzakelijk is om het leven van een zwangere vrouw te redden.

Bij een recente openbare bijeenkomst van voorstanders van de strenge abortuswetgeving in het stadscentrum van Dublin werd het lied ‘Small Bump’ van Ed Sheeran afgespeeld. In het lied heeft Sheeran het over een ongeboren baby in de vijfde maand van de zwangerschap.

Sheeran zingt onder meer: ‘You’re just a small bump unknown, you’ll grow into your skin/With a smile like hers and a dimple beneath your chin/Finger nails the size of a half grain of rice, and eyelids closed to be soon opened wide/ A small bump, in four months you’ll open your eyes.’

“Geen toestemming gegeven”

Foto: Instagram

Nadat de razend populaire zanger te horen had gekregen dat het lied was afgespeeld door de voorstanders van de strenge abortuswetten, zag de zanger zich genoodzaakt een mededeling de deur uit te laten gaan.

“Ik vind het belangrijk om te laten weten dat ik hiervoor geen toestemming heb gegeven, en dat mijn lied helemaal niet daarover gaat”, zo klonk het.

Het is niet de eerste maal dat het Ierse anti-abortusreferendum voor controverse zorgt. Nadat was gebleken dat heel wat propaganda rond het referendum op Facebook bleek te zijn betaald vanuit het buitenland, wat in strijd is met de kieswetgeving van Ierland, liet de socialenetwerksite weten dat het al die advertenties zou blokkeren.