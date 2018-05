Trucker overleeft als bij wonder horrorcrash op gloednieuwe tolweg

Een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur keek dinsdag de dood recht in de ogen toen hij op een gloednieuwe tolweg een voertuig dat achteruit reed moest ontwijken. Door dat te doen, vloog de man echter bijna over de afscheiding van de middenberm, waardoor de cabine van de truck losraakte en weg werd gekatapulteerd. De man overleefde de klap als bij wonder en raakte min of meer zonder kleerscheuren uit het brandende wrak.

Volgens de overheid van de Amerikaanse staat Texas - waar het ongeval dinsdag gebeurde - was een automobilist midden op de nieuwe tolweg gestopt en begon hij in volle vaart achteruit te rijden waardoor de vrachtwagenchauffeur werd verrast. De truck raakte door zijn manoeuvre de middenberm, waarna het voertuig in een vuurbol veranderde.

De automobilist moest naar het ziekenhuis worden gebracht, waar bleek dat hij slechts lichtgewond raakte. De trucker had ook een goede engelbewaarder en hij liep zelfs geen schrammetje op.