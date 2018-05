Afscheid van een legende en jodelen voor Lommel SK. Dit zijn de strafste video’s van deze week.

Lommel / Houthalen-Helchteren / Hasselt - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Fans massaal aanwezig op afscheidsmoment Eric Geboers

Supporters en sympathisanten waren dinsdagavond massaal aanwezig om een laatste groet te brengen aan voormalig motorcrosskampioen Eric Geboers. Dat gebeurde op zijn geliefde circuit in Lommel.

2. Het groot Limburgs festivalonderhoud vanop de maagdelijke pukkelpopweide

Het opzet van ons grote festivalonderhoud was simpel: stop vier Limburgse artiesten met een drukbezette festivalzomer in een busje vol met instrumenten en lauwe Cara pils, en zet ze af op de Pukkelpopweide in Kiewit. Het resultaat was een (open-)hartig gesprek over festivals en het leven van een muzikant. “De endorfine die vrijkomt als je op een podium staat, daar kan ik bijna van bleiten.”

3. Volkszanger Eugene Verheyen (72) bedenkt promotielied voor Lommel SK

Al van kindsbeen is de 72-jarige Eugene Verheyen fan van Lommel SK. En nu de ploeg zeker is van een promotie naar het profvoetbal, componeerde hij een lied dat nu zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Knokke door het Soevereinstadion zal schallen. “We zijn er zo blij mee dat we Eugene willen vragen om een echt clublied voor Lommel te schrijven”, reageert manager Greet Vanbrabant.

4. PXL verpulvert tegenstand tijdens 15e studentenregatta

Voor de vierde keer op rij mocht PXL-directeur Ben Lambrechts de regattabeker mee in de lucht steken, de achtste keer al op vijftien edities.

5. Theo Francken opent de dans op Extrema Outdoor

Met een flinke batterij beats is vrijdag rond De Plas van Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren de achtste editie van Extrema Outdoor op gang getrapt. Zo’n 15.000 feestvierders haalden hun beste dansbenen boven op de eerste van drie festivaldagen die geldt als een geslaagd opwarmertje. Ze genoten van techno, deep house en het leuke aanbod aan randanimatie waaronder de kleinste disco ter wereld. Ook staatssecretaris voor asiel Theo Francken (N-VA) zag dat het goed was.

