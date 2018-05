De man die de show stal tijdens de huwelijksceremonie en iedereen opnieuw doet geloven in ware liefde

Wie dacht dat een sprookjeshuwelijk niet bestond, mag van gedachten veranderen na de prachtige ceremonie van prins Harry en Meghan Markle. Eén man wist immers de hele kerk te overtuigen van de ware liefde tussen het prinselijke paar. De Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry was speciaal overgekomen en gevraagd om een speech te houden en wie de man bezig zag, begreep meteen waarom.

Curry was speciaal uit Chicago naar Windsor afgereisd om een rol te spelen in St. George’s Chapel. Traditioneel was zijn homilie absoluut niet, de man legde al zijn empathie en enthousiasme in zijn tekst. “We moeten de kracht van de liefde ontdekken, de kracht daarvan, de verlossende kracht van de liefde”, zei hij. “En wanneer we die ontdekken zal de liefde in staat zijn om van deze oude wereld een nieuwe te maken.”

Zijn redevoering ging verder in de stijl van de Afro-Amerikaanse eclectische traditie, door herhalingen en nadrukken te gebruiken als dankbare stijlfiguren. Een historische verwijzing naar Martin Luther King verwarmde de harten. De redevoering zal nog lang kunnen worden bekeken als een huzarenstukje van bezielde speechers.