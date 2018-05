Bekende en beroemde gasten komen aan om huwelijk Prins Harry en Meghan Markle bij te wonen

Heel wat bekende gezichten mengen zich zaterdag onder de gasten om het huwelijk van Prins Harry en zijn Amerikaanse verloofde bij te wonen. Ophrah Winfrey, George Clooney en zijn echtgenote Amal, en David en Victoria Beckham waren een van de eerste gasten om aan te komen in de kapel waar de kleinzoon van Koningin Elizabeth zijn jawoord zal geven aan Meghan Markel

Ook de zus en ouders van de Hertogin van Cambridge Kate Middleton zochten een plekje in de kapel, waar zo’n 600 gasten de koninklijke plechtigheid zullen bijwonen. De bekende Britse zanger Elton John - die het beroemde lied voor de betreurde moeder van de prins componeerde - is van de partij, samen met Amerikaanse acteurs en andere sterren. Zoals aangekondigd is ook Chelsy Davy, de ex-vriendin van de bruidegom uitgenodigd. De 32-jarige blonde die zeven jaar een relatie met de prins had, was een van de eerste gasten om aan te komen in Windsor.