Daarom is dit zevenjarig meisje nu al een ster op Instagram

De Japanse Coco Hamamatsu heeft op zevenjarige leeftijd al 554.000 volgers op Instagram verzameld. Haar populariteit dankt ze aan haar eigenzinnige modestijl, geïnspireerd door de kledingwinkel van haar ouders in Harajuku, waardoor ze nu al door velen als een succesvolle influencer beschouwd wordt.

Drie jaar geleden verschenen er al af en toe foto's van het schattige meisje op Instagram, maar het voorbije jaar zijn het aantal publicaties sterk toegenomen en daarmee ook de populariteit van Coco Hamamatsu. Het Japanse meisje post hoofdzakelijk foto's van zichzelf in eigenzinnige outfits die ze helemaal zelf uitkiest en combineert.

Volgens haar moeder is haar dochter overduidelijk dol op mode en ontwikkelde haar interesse in mode zich toen ze pas drie jaar oud was. Haar ouders runnen zelf een kledingwinkel in Harajuku in Tokio, waar ze naartoe trokken na de aardbeving in Fukushima om een nieuw leven op te starten. Dankzij Funtique, het winkeltje van haar ouders, kan Coco zich ondertussen naar hartelust uitleven.

