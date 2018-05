Heb je dit weekend een spannende eerste date gepland? Volg dan zeker de raad van stylist Jani Kazaltzis op. Zo beveelt hij je aan om te kiezen voor een outfit waar je je goed in voelt. Is dit je lievelingsjeans, dan kan dit gerust, op voorwaarde dat je er een hemdje bij aantrekt en ook je favoriete zwarte jurkje is de perfecte optie. Zolang je het maar sensueel houdt, en niet te sexy. Hou je dat doet, legt hij uit in deze video.