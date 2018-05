Zieke Tim Wellens geeft op in Giro

Tim Wellens zal zaterdag niet aan de start verschijnen van de veertiende etappe van de Ronde van Italië. Dat heeft zijn team Lotto Soudal gemeld. De Limburger, die de vierde rit won, sukkelde de voorbije dagen met een keelontsteking en opkomende bronchitis.

“Opgeven in een grote ronde is natuurlijk niet leuk”, reageert de renner op de teamwebsite. “Mijn ritoverwinning zorgt ervoor dat ik kan zeggen dat mijn Giro geslaagd is, maar ik had graag nog een gooi gedaan naar een tweede zege. De voorbije dagen heb ik al geprobeerd om de kansen te grijpen, maar ik kwam telkens iets tekort om het verschil te maken. Al na de reis van Israël naar Sicilië voelde ik alsof ik niet voldoende slaap kon inhalen, en dat is er met de transfer naar het vasteland niet op verbeterd. Je merkt in het peloton al serieuze sporen van vermoeidheid, en de strijd onder de klassementsrenners moet eigenlijk nog echt losbarsten. Ik neem enkele dagen rust en hoop daarna de training te kunnen hervatten.”

Wellens pakte in de vierde rit de winst, toen hij in een sprint bergop de Canadees Michael Woods en de Italiaan Enrico Battaglin achter zich hield. In het algemeen klassement stond onze landgenoot na dertien etappes zeventigste.