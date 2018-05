Pimp je douche met eucalyptus: dit is dé wellnesstrend op Pinterest

Volgens de sociale netwerksite Pinterest zijn enkele takken eucalyptus in je douche zowat de populairste wellnesstrend van het moment. De welriekende plant zou je een perfect wellnessmomentje in je eigen badkamer opleveren en zelfs zorgen voor een welkome opkikker als je je 's morgens niet al te fris voelt.

Eucalyptustakken in de douche worden steeds populairder op de sociale netwerksite Pinterest. Dat meldt het tijdschrift Allure. Het aantal themagerelateerde pins zou het voorbije jaar zelfs met 317 procent zijn toegenomen. Het tijdschrift ging bij Bella Schneider, oprichtster van de Amerikaanse wellnessketen LaBelle Day Spas & Salons, op zoek naar een verklaring.

"Eucalyptusbomen geven een verfrissend aroma af en de olie van eucalyptusbladeren levert veel gezondheidsvoordelen op," benadrukt Bella Schneider. "Door enkele takken in de douche te hangen, komt het aroma met de stoom vrij en krijg je een onmiddellijke opkikker als je je 's morgens niet al te best voelt."



De oprichtster van de wellnessketen blijkt overigens zelf ook een grote fan te zijn van deze plant: "Er zijn oneindig veel mogelijkheden om deze plant in je verzorgingsroutine te gebruiken. Zelf neem ik naar elke yogasessie een koele eucalyptushanddoek mee. Mix wat eucalyptusolie met water in een grote emmer, dompel je handdoek er in onder en wring je handddoek uit. Plaats hem tenslotte in de diepvriezer tot je je handdoek nodig hebt."