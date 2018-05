Fitnessmodel onthult imperfecties: "Je lichaam is niet je vijand"

Het perfecte lichaam is slechts een illusie. Dat is de boodschap die Louise Aubery wilde overbrengen met een post van haar achterwerk. Het fitnessmodel toonde met twee verschillende foto's aan hoe haar pronte derrière er twee keer compleet anders uitziet wanneer ze haar pose lichtjes aanpast. Op de ene foto is het perfecte, Instagramwaardige achterwerk zichtbaar, op de andere foto onthult ze haar 'imperfecties'.

Op sociale media wordt de illusie van perfectie steeds vaker doorprikt. Ook het Franse fitnessmodel, Louise Aubery, ziet het als een persoonlijke missie om op regelmatige tijdstippen de draak te steken met onrealistische foto's op Instagram. In haar meest recente post toont ze zelf aan de hand van twee verschillende foto's aan hoe een bepaalde pose de perceptie van het perfecte, Instagramwaardige achterwerk wekt en een andere pose dan weer haar 'imperfecties' onthult.

"Ja, ik sport. Ja, ik eet gezond. Nee, ik heb niet het perfecte lichaam", benadrukt het fitnessmodel in haar post. "Weet je waarom? Omdat ik gestopt ben met mijn zoektocht naar het perfecte lichaam. Toen ik met sporten startte, had ik allerlei gekke verwachtingen. Eindelijk zal ik een platte buik hebben. Eindelijk zal mijn cellulitis verdwijnen. Dat dacht ik omdat dat verwacht wordt, omdat dat als de maatstaf geldt. Maar dat is het niet. Ik heb nog steeds een speklaagje op mijn buik. Ik heb nog steeds cellulitis. En ja, ik ben nog steeds gezond. Onthou één ding: je lichaam is niet je vijand."