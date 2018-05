Deze titels krijgen Harry en Meghan als ze getrouwd zijn

Prins Harry zal zaterdagmiddag een getrouwd man zijn. Zijn titel zal dan niet meer 'prins Harry' zijn, maar wel de 'Hertog van Sussex' Dat maakte het Britse Hof bekend.

Zoals de traditie het wil krijgt de Britse prins Harry een nieuwe titel bij zijn huwelijk. Zoals verwacht wordt hij Hertog van Sussex, een titel die sinds het het overlijden de derde zoon van George III, Augustus, in 1843, niet meer in gebruik is. Er werd altijd aangenomen dat de Queen het hertogdom Sussex voor haar kleinzoon Harry bewaarde.

Naast de titel 'Duke of Sussex' zal Harry ook de titels 'Earl of Dumbarton' and 'Baron Kilkeel' dragen. Zijn vrouw, Meghan Markle, zal Hertogin van Sussex worden, naast haar officiële titel 'Her Royal Highness Princess Henry of Wales'.

