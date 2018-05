Rudy De Leeuw neemt na 12 jaar afscheid als voorzitter van het ABVV: “Mijn grootste ontgoocheling? Deze regering!”

“I follow my people, for I am their leader” oftewel “Ik volg mijn mensen, want ik ben hun leider”. Dat gezegde was de voorbije twaalf jaar het uitgangspunt van Rudy De Leeuw (65). Op 1 juni gaat hij met pensioen, de voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV. Hoewel de meesten hem kennen als een keiharde vakbondsleider die niet vies is van een harde staking of betoging, is Rudy De Leeuw een sympathieke man. Hoog tijd voor een laatste groot interview.