Titelverdediger Alexander Zverev houdt David Goffin uit halve finales in Rome

David Goffin (ATP-10) is er vrijdag niet in geslaagd zich voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi van Rome (4.872.105 euro) te plaatsen. De 27-jarige Luikenaar moest in 1 uur en 47 minuten met 6-4, 3-6 en 6-3 het onderspit delven voor de Duitser Alexander Zverev (ATP-3), tweede reekshoofd en titelverdediger op het gravel in de Italiaanse hoofdstad.