Euromillions Basketball League: Antwerp zeker van tweede plaats na zege in topper tegen Oostende

Op de 35e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Antwerp zich vrijdag met een 73-79 overwinning bij leider Oostende van de tweede plaats in de reguliere competitie verzekerd.

Antwerp stond na het eerste kwart 20-23 voor en had bij de rust de kloof tot 37-45 uitgediept. Ook het derde kwart (14-19) was voor de bezoekers. Het slotoffensief van de kustploeg (22-15) kwam te laat. Met 20 punten en 8 rebounds was Kingsley Moses de architect van de Antwerpse zege.

Charleroi had gehoopt om nog over Antwerp te wippen, maar eindigt ondanks een 86-65 zege tegen nummer vier Aalstar op de derde plaats.

In de kelder van het klassement hees rode lantaarn Leuven zich opnieuw naast Luik door Brussels met 85-69 te verslaan. Luik verloor in eigen huis met 82-92 van Limburg United. Bergen ging met 75-84 winnen op het parket van Willebroek.

Maandag wordt de laatste speeldag afgewerkt - met opnieuw een topper tussen Antwerp en Oostende - maar het wordt er één voor de statistieken. Het klassement is in zijn definitieve plooi gevallen: Oostende gaat met 64 punten aan de leiding, voor Antwerp (61), Charleroi (60), Aalstar (57), Bergen (54), Limburg (51), Willebroek (48), Brussels (46), Luik en Leuven (42).

In de eerste ronde van de play-offs (best of 3) neemt Oostende het op tegen Brussels, Antwerp tegen Willebroek, Charleroi tegen Limburg en Aalstar tegen Bergen.