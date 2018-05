“Schrik dat hij ontsnapt was”

Carmine Baldassarre uit Beringen heeft vorig weekend zijn vierde provinciale zege in zijn meer dan 50-jarige duivensportcarrière behaald. Na overwinningen uit Bourges, Chateauroux en St.-Denis was de 74-jarige Napolitaan nu de beste in Chevrainvilliers. Zijn Nervoso was niet alleen de snelste van 6.430 oude duiven, maar van alle bijna 11.000 Limburgse deelnemers. “Ik dacht zelfs even dat hij ontsnapt was op de lossingsplaats, zoveel voorsprong had hij”, reageert Carmine.