Rahon grote uitblinker

Tegen Charleroi in de kwartfinales

Verdiende zege van Hubo Limburg United, dat tegen Luik bijna heel de match op voorsprong stond. Releford speelde sterk, maar de wederoptredende Joe Rahon was toch de absolute uitblinker bij de bezoekers met 21 punten en 12 assists. Door de 73-79-zege van Antwerp Giants in Oostende en de ruime thuisoverwinning van Charleroi tegen Aalst (86-65) staat het vast dat Limburg United in de kwartfinales van de play-offs tegen het Spirou Charleroi van Brian Lynch en Kristof Michiels speelt.