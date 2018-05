Zondag heeft in Bilzen op een gewijzigd parcours, voor de 33ste keer de Bilzen Run plaats. Jean-Pierre Immerix miste in al die jaren nog maar één editie. “Lopen is een deel van mijn leven. Per jaar loop ik gemiddeld 40 à 45 wedstrijden. De halve marathon van zondag in Bilzen wordt de 1.322ste wedstrijd uit mijn carrière”, vertelt de 63-jarige Lanakenaar.