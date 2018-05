RomeDe Lega en de Vijfsterrenbeweging, die samen een nieuw Italiaans kabinet gaan vormen, kiezen in hun ‘regeercontract’ voor een ramkoers met de meeste andere EU-landen. Europa krijgt ook slechts de voorlaatste paragraaf in de tekst van het akkoord – om te zeggen dat “minder Brussel” gewenst is. Maar het is vooral het feitelijk opzeggen van de Maastrichtnorm die de koers bepaalt: weg met de bezuinigingen.