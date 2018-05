Herk FC is met een nederlaag in het Oost-Vlaamse Kalken in mineur aan de interprovinciale eindronde begonnen. Voor het team van coach Meykens staat er meteen veel druk op de ketel. “Als we op de slotdag nog willen meedoen, moeten we maandag tegen Oostkamp en donderdag in Veltem zes op zes halen”, weet Meykens.