HASSELTDe gemiddelde huurprijs in Vlaanderen is vorig jaar met 2,05 procent gestegen en bedraagt nu 600,63 euro. In Limburg ging de huurprijs zelfs met 4,9 procent omhoog en betaalde men vorig jaar gemiddeld 595 euro per maand voor een huurwoning. Vooral rijwoningen en open bebouwingen werden fors duurder.